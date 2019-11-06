Беларусь готова подключиться к проектам продовольственной безопасности в арабских государствах

6 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь готова подключиться к проектам по обеспечению продовольственной безопасности в арабских государствах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Данные вопросы рассматривались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте, постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств (ЛАГ) Сергея Терентьева с генеральным директором Арабской организации сельскохозяйственного развития при ЛАГ Ибрагимом Адамом аль-Духейри. Были обсуждены перспективы практического сотрудничества Беларуси с арабскими странами в аграрной области, включая возможность запуска и реализации совместных проектов в сферах растениеводства, животноводства, ирригации, молочно-товарного производства.

"Рассмотрены также перспективы поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и техники в страны региона, подключения страны к проектам по обеспечению продовольственной безопасности в арабских государствах, обмена передовым опытом и высокоэффективными технологиями, обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов из арабских стран в белорусских учебных заведениях", - рассказали в МИД.

Достигнута договоренность о направлении в ближайшее время в Беларусь делегации экспертов Арабской организации сельскохозяйственного развития для ознакомления с потенциалом сельского хозяйства страны в целях выработки стратегии аграрного сотрудничества между Беларусью и странами - членами ЛАГ и подготовки возможного участия руководства этой организации в международной выставке "Белагро" в 2020 году.-0-