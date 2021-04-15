Беларусь готова помочь Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе. Об этом шла речь на встрече министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анаром Гулиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

Встреча руководителей двух ведомств состоялась в рамках официального визита белорусской делегации во главе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Руслан Пархамович отметил, что Беларусь придает особое значение развитию двусторонних связей с Азербайджаном, опирающихся на принципы взаимного доверия. Министр подчеркнул, что Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе, проектировщики и эксперты готовы участвовать в процессах градостроительства.

Анар Гулиев в свою очередь отметил высокий уровень развития взаимных связей между странами, а также рассказал о работах, проводимых по восстановлению территорий Азербайджана, а также о деятельности госкомитета и реформах в сфере градостроительства.

Помимо этого, по информации пресс-службы министерства, во время встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере планирования градостроительства, проектирования, применения современных информационных технологий в строительстве и обсудили возможные совместные проекты.-0-