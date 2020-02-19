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19 февраля 2020, 18:36

Беларусь готова помочь Грузии в создании молочно-товарных ферм - Минсельхозпрод

Во время заседания
Во время заседания

19 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь готова помочь Грузии в создании молочно-товарных ферм. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун сегодня на заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская сторона готова продолжить работать по поставкам племенного скота и продовольствия, содействовать в создании на территории Грузии селекционных и племенных центров, молочно-товарных ферм с привлечением белорусских технологий", - сказал Владимир Гракун.

Есть заинтересованность в сотрудничестве с Грузией по развитию аквакультур, семеноводства (картофеля и льна). "Также готовы оказывать услуги по обучению грузинских студентов в вузах Беларуси аграрного профиля", - добавил замминистра.

Перспективные направления сотрудничества Беларуси и Грузии - это взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. За 2019 год товарооборот сельхозпродукции составил $40,5 млн. При этом экспорт в Грузию составил $11,9 млн, импорт - $28,6 млн.

По словам Владимира Гракуна, традиционно из Грузии Беларусь получает минеральную воду, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи. Из Беларуси экспортируется молочная, мясная продукция и крупный рогатый скот.

"Наша взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием развивается динамично. Однако имеются значительные неиспользованные резервы для ее дальнейшего расширения", - считает замминистра.-0-

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