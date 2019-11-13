Беларусь готова поставить в Калининградскую область электробусы, коммунальную и сельхозтехнику

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко посещает Калининградскую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

В состав делегации вошли представители ОАО "Белкоммунмаш", ОАО "МАЗ", ООО "АВТОритет", УП "Полимерконструкция".

На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Владимир Семашко озвучил направления для развития сотрудничества. "Белорусская сторона готова поставлять в регион различный городской транспорт, в том числе электрический, сельхозтехнику, коммунальную технику и оборудование для сбора, утилизации и переработки мусора, участвовать в строительстве, работах по водоподготовке", - отметили в дипмиссии. Представители белорусской стороны пригласили губернатора посетить предприятия, которые производят данную продукцию, во время предстоящего визита в Минск.

"Между нашей областью и регионами Беларуси активно развивается взаимодействие во всех жизненно важных сферах, - сказал Антон Алиханов. - Мы придаем большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере. Правительство Калининградской области настроено активно расширять сотрудничество с белорусскими партнерами".

Глава региона отметил интерес области к предложениям белорусской делегации. Они актуальны в связи с планами по приобретению электробусов для Калининграда, созданию инфраструктуры для газомоторного транспорта, потребностью в обновлении сетей и строительстве новых станций водоподготовки и обезжелезивания. "Хочу выразить уверенность, что результатом визита вашей делегации в Калининградскую область станет проработка новых интересных для обеих сторон проектов и направлений, а также их реализация", - подчеркнул Антон Алиханов.

Во время визита запланировано посещение предприятия "Калининград-ГорТранс" и филиала КУП "Брестжилстрой". Посол встретится также с представителями Региональной национально-культурной автономии "Калининградское землячество белорусов".-0-