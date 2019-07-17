Беларусь готова поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную и коммунальную технику

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию. Об этом было заявлено на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, которая состоялась сегодня в Санкт-Петербурге на VI Форуме регионов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Владимир Семашко выразил признательность Александру Дрозденко за содействие развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах, подтвердил заинтересованность белорусской стороны в дальнейшей реализации проектов, представляющих взаимный интерес", - отметили в пресс-службе. Он подчеркнул стремление Беларуси к наращиванию товарооборота за счет активизации взаимных поставок продукции и реализации совместных проектов в агропромышленной сфере, в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Ленинградская область является одним из ключевых экономических партнеров Беларуси в Северо-Западном федеральном округе России", - сказал посол.

На встрече, в которой приняли также участие министр промышленности Беларуси Павел Утюпин, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, была отмечена готовность белорусской стороны не только увеличить поставки в регион сельскохозяйственной техники и сельхозпродукции, но и возможность подключиться к реализации государственной программы Ленинградской области в строительстве овоще- и зернохранилищ, молочных и животноводческих комплексов и других объектов инфраструктуры АПК и оснащении их необходимым современным оборудованием.

"Подтверждена заинтересованность белорусской стороны в строительстве симметричных жилых кварталов в Беларуси и Ленинградской области по аналогии с Санкт-Петербургом; в обеспечении потребности региона в дорожно-строительной, коммунальной технике, строительных материалов, - проинформировали в дипмиссии. - Было предложено рассмотреть возможности приобретения компаниями, осуществляющими в регионе пассажирские железнодорожные перевозки, пригородных поездов ЗАО "Штадлер" с использованием гибких финансовых механизмов, включая международный финансовый лизинг. Выражена заинтересованность белорусских производителей в участии в инфраструктурных и инвестиционных проектах Ленинградской области посредством поставок необходимого оборудования и техники".

Владимир Семашко также отметил, что с учетом открывшегося накануне, 16 июля, сборочного производства белорусского лифтового оборудования в ОАО "МЛМ Невский лифт" бюджетный сегмент рынка этой техники и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области может быть полностью удовлетворен.-0-