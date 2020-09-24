Беларусь готова поставлять в Астраханскую область электробусы и сельхозтехнику

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять в Астраханскую область России электробусы и сельхозтехнику. Об этом проинформировал министр транспорта и коммуникаций, руководитель от белорусской стороны рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Астраханской области Алексей Авраменко на встрече с губернатором этого региона Игорем Бабушкиным, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и увеличении товарооборота с Астраханской областью. В частности, готова организовать поставки сельскохозяйственной, коммунальной, дорожно-строительной и другой техники, в том числе электробусов "Белкоммунмаш", - сообщил Алексей Авраменко.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Так, в сфере ЖКХ белорусская сторона готова продолжать содействие по установке лифтов, в том числе в новых зданиях.

В качестве позитивного примера взаимодействия отмечен выход на астраханский рынок ООО "ТД МТЗ-Ставрополь", которое приступает к созданию торгово-сервисного центра по обслуживанию и реализации техники Минского тракторного завода.-0-