Беларусь готова построить новую линию для поставок электроэнергии в Латвию при окупаемости проекта

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова построить новую линию передачи для поставок электроэнергии в Латвию при условии окупаемости проекта, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Вадим Закревский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть у нас и линия непосредственно с ними (Латвией. - Прим. БЕЛТА), но она идет через Литву. А мы готовы построить отдельную линию в Латвию с территории Беларуси. Просто другой вопрос - экономическая целесообразность, она заключается в том, чтобы эта инфраструктура была окупаемой", - сказал Вадим Закревский.

Если объем взаимных поставок будет незначительным, то, соответственно, эта инфраструктура не окупится. "Наша задача - прогнозировать четкий объем межгосударственной передачи как в одну, так и другую сторону", - пояснил он.

Ранее премьер-министр Сергей Румас сообщал, что Беларусь обсудит с Латвией возможность прямых поставок электроэнергии без посредников.-0-