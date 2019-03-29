Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом - Румас

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходит с участием представительной делегации бизнесменов из Австрии. Среди них и те, кто уже реализовал в Беларуси проекты. Речь идет о работе телеком-оператора velcom, Приорбанке, проектах австрийских компаний Kronospan, Bertsch, Kapsch. Сергей Румас предложил обсудить планы по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

"Беларусь рассматривает Австрию в качестве важного и перспективного партнера для взаимодействия в различных сферах. Мы признательны австрийской стороне за поддержку усилий Беларуси по нормализации отношений с Европейским союзом", - отметил Сергей Румас. Беларусь также благодарна австрийской стороне за многолетнюю помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Себастьян Курц отметил, что в ходе визита в Беларусь ему удалось провести ряд очень хороших встреч. Компании из Австрии успешно работают на белорусском рынке, и это взаимодействие стоит продолжать, считает он.-0-