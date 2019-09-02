Беларусь готова тесно взаимодействовать с Татарстаном в нефтехимии, АПК, строительстве - Семашко

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусские предприятия готовы к самому активному участию в расширении кооперации с Татарстаном, реализации программ импортозамещения, дальнейшем тесном взаимодействии в сферах машиностроения, нефтехимии, АПК, строительном комплексе и дорожно-транспортном хозяйстве. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Казани на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

Владимир Семашко поблагодарил Рустама Минниханова за особое внимание, оказываемое им в вопросах сотрудничества Татарстана и Беларуси. По данным посольства, в этом российском регионе функционируют сборочные производства тракторов МТЗ, лифтов "Могилевлифтмаша", работают четыре предприятия с участием белорусского капитала: ООО "ТПК "МТЗ-Татарстан", ООО "Амкодор-Бел", ООО "Торговый дом "Молодечномебель", представительство холдинга "Пинскдрев". Кроме того, организована дилерская сеть "Гомсельмаша", МТЗ, "Могилевлифтмаша", МАЗа, "Амкодора", Борисовского завода автотракторного электрооборудования. Товарооборот по итогам 2018 года составили почти $1,3 млрд (рост на 7,6%). По этому показателю Татарстан занимает 6-е место среди всех 85 российских регионов.

Вместе с тем посол отметил, что в январе-июне 2019 года динамика товарооборота снизилась, но у Беларуси и Татарстана есть все потенциальные возможности по выходу на уровень торговли более $2 млрд в год. Основой взаимодействия он назвал сотрудничество в промышленной сфере, ключевым направлением - кооперационное сотрудничество предприятий нефтехимического комплекса, на долю которых приходится более 70% взаимного товарооборота. Успешно развивается сотрудничество в сфере машиностроения. Агропромышленный комплекс Татарстана почти на 70% укомплектован тракторами МТЗ. Более чем 60% кормоуборочных и 40% зерноуборочных комбайнов - техника завода "Гомсельмаш". Парк пассажирской техники Казани состоит более чем на 50% из автобусов МАЗ и трамваев "Белкоммунмаша".

Владимир Семашко предложил инициировать рассмотрение вопроса в Министерстве промышленности и торговли России о возможности включения газовых и газодизельных тракторов МТЗ, газомоторных комбайнов "Полесье" в перечень газовой техники, субсидируемой из российского федерального бюджета. Он инициировал также рассмотрение возможности создания совместного производства по выпуску малогабаритной коммунальной техники на базе шасси МАЗ для нужд ЖКХ Татарстана. Посол заявил о возможности белорусской стороны нарастить поставки необходимой местным аграриям сельхозтехники, в частности энергонасыщенных тракторов, зерноуборочных комбайнов, и выразил заинтересованность и готовность белорусских производителей увеличить поставки лифтового оборудования, широкого спектра строительных и отделочных материалов, в том числе не производящихся в Татарстане.

"Беларусь - один из ведущих наших зарубежных партнеров, на протяжении последних лет стабильно входит в число внешнеторговых лидеров по сотрудничеству с Татарстаном, - сказал Рустам Минниханов. - Действует межправительственное соглашение, подписаны соответствующий план мероприятий по его реализации, ряд протоколов и договоров между министерствами, торгово-промышленными палатами, академиями наук. Казань и Минск - города-побратимы. В прошлом году в Минске прошли Дни Татарстана. Ответные Дни Беларуси в нашей республике запланированы на сентябрь будущего года".

Руководитель Татарстана высказался за расширение сотрудничества в машиностроении, высоких технологиях и других сферах. "У нас большой нераскрытый потенциал для взаимодействия, наша совместная задача - использовать его на благо дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений", - подчеркнул он.

Владимир Семашко и Рустам Минниханов приняли участие в Татарстанском нефтегазохимическом форуме, ознакомились c объединенным стендом предприятий концерна "Белнефтехим". Также посол посетил Пассажирское транспортное предприятие №2, где встретился с руководством казанских автоперевозчиков, и провел рабочее совещание по вопросам деятельности ООО "ТПК МТЗ-Татарстан".-0-

Фото посольства Беларуси в России