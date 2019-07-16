16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять БелАЗы для добычи полезных ископаемых в Приморском крае России, сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очевидно, что Приморский край - это один из лидеров в России по добыче полезных ископаемых. На мой взгляд, сотрудничество с нашим БелАЗом - это одно из перспективных направлений. Мы могли бы вполне поучаствовать в разработке месторождений и добыче полезных ископаемых в Приморском крае", - отметил Александр Турчин.

Помимо БелАЗа, технику готовы поставлять МАЗ, "Амкодор" и другие предприятия. По мнению первого вице-премьера, интересной для российского региона новинкой могут быть электробусы, которые уже хорошо себя зарекомендовали. "Правительство Беларуси поставило для себя задачу - в краткосрочном периоде мы постараемся максимально перевести наше городское хозяйство на использование электротранспорта", - добавил он.

Александр Турчин считает, что успешным также может быть сотрудничество в агропромышленном комплексе. Беларусь заинтересована увеличить поставки продовольствия в Приморский край и при этом уйти от схем с участием посредников. "Нам надо убирать посреднические звенья в поставках продукции в Приморский край, чтобы уровень цен даже с учетом затрат на логистику в разы не отличался от цены, по которой мы отгружаем продукцию к вам", - считает он.

Кроме того, Беларусь готова принимать участие в проектах по строительству. "Белорусские строители неплохо себя зарекомендовали и у нас, и в Российской Федерации", - обратил внимание первый вице-премьер.

По мнению Александра Турчина, перспективным видится сотрудничество в IT-отрасли и развитии цифровой экономики.

Первый вице-премьер предложил создать рабочую группу или комиссию для проработки конкретных совместных проектов по различным направлениям.

Олег Кожемяко обратил внимание, что Приморье - самый густонаселенный из дальневосточных районов регион, там проживают порядка 2 млн человек. Среди преимуществ Приморского края - наличие портов и близость к таким странам, как Китай, Япония, Республика Корея, это делает регион восточным форпостом в развитии РФ.

"Мы видим возможности и перспективы развития торговых отношений, которые позволят обеспечить высококачественными, экологически чистыми продуктами жителей Приморского края. Сегодня уровень доверия к продуктам из Беларуси очень высок, во многих районах есть ярмарки, где представлена белорусская продукция. Она пользуется спросом", - сказал Олег Кожемяко. При этом он согласился, что проблему посредников при поставках белорусских продуктов в Приморье надо решать.

Товарооборот Беларуси и Приморского края России в январе-мае 2019 года составил $5,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократился на 1,7%. Экспорт сложился на уровне $4,6 млн, импорт - $1,1 млн.-0-

Фото Оксаны Манчук