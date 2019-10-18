18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в строительстве объектов и поставлять технику в Новгородскую область России, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас и Андрей Никитин

"Отдельная тема - участие наших стройорганизаций в строительстве объектов на территории Новгородской области. Мы получили определенный опыт участия в тендерах в Калужской области, выстроили инструменты финансовой поддержки наших подрядных организаций. Мы готовы участвовать в ваших конкурсах, мы чувствуем конкурентоспособность наших подрядных организаций и поставщиков техники", - сказал Сергей Румас.

Белорусская сторона также не исключает выхода и на более значимые проекты, чем просто товарообменные отношения. В связи с этим премьер-министр поинтересовался, есть ли предложения по созданию совместных производств, по сборке техники.

Глава правительства также отметил, что Новгородская область динамично развивается и занимает высокие места в рейтингах регионов Российской федерации. "Область активно строится, привлекает инвестиции. Все это создает хорошую почву, чтобы Новгородская область и Беларусь нашли взаимовыгодное приложение в совместных проектах, - считает Сергей Румас. - Беларуси есть что предложить: мы имеем развитое, конкурентное машиностроение, достигли больших успехов в области сельского хозяйства. Этот опыт и продукция, конечно, могут быть востребованы в Новгородской области".

Как отметил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, вчера конструктивно прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области. "Подготовлена программа действий, которую мы сегодня подпишем, и план мероприятий по ее выполнению на 2020-2022 годы", - добавил Сергей Румас.

Андрей Никитин уверен, что у Беларуси и Новгородской области есть база для сотрудничества, это взаимодействие нужно делать системным и расширять. "Наиболее развитые отношения в области сельского хозяйства. Работа идет и в пищевой промышленности, с научными институтами в части семенного картофелеводства, племенного молочного скота, - отметил он. - Наши сельхозпроизводители сами "проголосовали" за белорусскую технику. По тем данным, которые коллеги дали, у нас более 50% сельхозтехники - белорусского производства, то есть люди выбирают ту продукцию, которая им представляется наиболее качественной и долговечной". Кроме того, есть хороший задел для сотрудничества в строительной сфере.-0-

Фото Андрея Покумейко