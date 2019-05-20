Беларусь готова возобновить транзит нефти после получения подтверждений от Украины и Польши

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Украины и Польши после получения от них соответствующих уведомлений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Белорусская сторона готова возобновить транзит нефти, ждем подтверждения от украинской и польской сторон", - сказали в концерне.

Ранее сообщалось, что транзитные прокачки в направлении Украины приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки грязной нефти, находящейся в трубопроводе. Транзит нефти в сторону Польши не ведется, 24 апреля он прекращен на неопределенный срок

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.

Сегодня глава концерна "Белнефтехим" проведет в Москве переговоры по нефтяной тематике в Минэнерго РФ.-0-