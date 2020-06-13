Беларусь хочет привлечь от ЕБРР 14,11 млн евро на строительство подстанции для СЭЗ "Минск"

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хочет привлечь от Европейского банка реконструкции и развития 14,11 млн евро на строительство подстанции "Черкасы" для электроснабжения свободной экономической зоны "Минск". Соответствующий проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР одобрен в качестве основы для проведения переговоров постановлением Совета Министров от 11 июня 2020 года №336, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что кредит ЕБРР для финансирования инвестиционного проекта будет привлечен в 2020-2022 годах сроком на 15 лет.

На переговоры по проекту соглашения уполномочено Министерство энергетики, ему разрешено при необходимости вносить изменения не принципиального характера. Минэнерго также будет подписывать кредитное соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.-0-