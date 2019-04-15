Беларусь хочет собирать в Турции снегоуборочную технику

15 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь намерена организовать в Турции сборочное производство техники "Амкодор". Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Важным направлением сотрудничества посол назвал промышленную кооперацию. В Турции уже достраивается сборочное производство белорусских тракторов. Есть перспективы и у техники "Амкодор". Дипломат заметил, что в Турции перспективно собирать не только белорусские погрузчики и дорожно-строительные машины, но также снегоуборочную технику.

"Мы привыкли думать о Турции как о южной стране. Но не менее шести миллионов человек живут на уровне выше двух километров над уровнем моря, у них зима длится минимум восемь месяцев, обильные снегопады, температура минус 15-20 градусов. Своих производителей снегоуборочной техники нет вообще. Это хороший рынок, и если мы закрепимся здесь, то закрепимся навсегда", - подчеркнул Андрей Савиных.-0-