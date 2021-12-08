8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алтайский край заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества. Об этом сказал заместитель министра промышленности Александр Огородников во время 7-го заседания двухсторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году у нас достаточно хорошо увеличивается взаимный товарооборот. За девять месяцев этот показатель вырос на 23,2% и составил $62,5 млн. По итогам года мы приблизимся к $100 млн. Пока товарооборот у нас не на паритетных началах - мы больше используем продукцию, производимую в Алтайском крае. Уверен, что у Беларуси есть большой потенциал для расширения сотрудничества, причем не только чисто коммерческого взаимодействия, коммерческих поставок. Ваш визит в Могилев показал, что у нас есть потенциал в реализации совместных проектов. В частности, организации совместного сборочного производства лифтов. Мы имеем хороший опыт по тиражированию подобных производств, понимаем, на каких принципах такие проекты должны работать", - сказал Александр Огородников.

По его словам, Алтайский край славится высокими результатами в сельском хозяйстве. "На регион приходится треть пашни всего Сибирского федерального округа, Алтайский край занимает второе место по посевной площади зерновых, зернобобовых культур. Это значительные цифры", - обратил внимание он.

Заместитель министра также отметил, что регион весьма интересен в части туризма, экскурсий, оздоровления. "Направлений по сотрудничеству у нас много", - подчеркнул Александр Огородников.

Он отметил, что в рамках VII Форума регионов Беларуси и России был подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. "Два последующих года мы будем плотно работать над реализацией этого проекта", - добавил замминистра.

В свою очередь заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что в течение многих лет регион остается верен неизменному курсу на сближение и укрепление отношений с Беларусью во всех областях социальной и экономической жизни. "Несмотря на географическую удаленность, торгово-экономическое сотрудничество между нами активно развивается. Беларусь неизменно входит в число основных внешнеторговых партнеров Алтайского края, а по итогам 2020 года занимает третье место по общему товарообороту региона после Китая и Казахстана", - сказал он.

Алтайский край поставляет в Беларусь железнодорожные вагоны, минеральные вещества, шинную, мукомольно-крупяную продукцию и др. "Белорусская сельхозтехника имеет широкую сеть торговых филиалов в регионе, здесь работают стационарные специализированные сервисные центры, передвижные бригады по техобслуживанию и ремонту техники. Отличительной чертой сотрудничества между нами является довольно высокий уровень производственной кооперации алтайских и белорусских предприятий", - рассказал Александр Лукьянов.

Во время заседания стороны затронули взаимодействие в промышленной сфере. В частности, организацию совместного проекта по сборке пассажирских лифтов и эскалаторов в российском регионе, организацию производственной кооперации по выпуску продукции энергомашиностроения, обсудили расширение взаимодействия по поставкам алтайской шинной продукции для комплектования техники, выпускаемой предприятиями аграрного и транспортного машиностроения Беларуси. Также участники встречи рассмотрели вопросы поставок белорусской техники для организаций Алтайского края, обсудили расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе, в сфере аграрной науки и образования.

По итогам мероприятия стороны подписали договор о сотрудничестве между Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии (БГСХА) и Алтайским государственным аграрным университетом, а также протокол 7-го заседания двухсторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Беларусью.-0-