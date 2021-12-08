Беларусь и Алтайский край заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 8 декабря 2021
Минск Малооблачно -14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:54 Житель Новополоцка приговорен к 2,5 года колонии за сопротивление сотруднику ОВД Происшествия
19:51 Петришенко и Мезенцев обсудили взаимодействие в Союзном государстве Общество
19:46 Гигин: Запад хочет прийти к мировому гегемонизму, но однополярного мира не будет Общество
19:41 На Израиль обрушилась пыльная буря с мощными ливнями В мире
19:31 Баскетболистки "Горизонта" проиграли "Брно" в матче EWBL Спорт
19:31 "Ходим с мужем на пары по очереди". Как студенты-родители совмещают пеленки с семинарами и лекциями Регионы
19:29 Атаманов: Беларусь будет жить своим умом, а не советами западных "демократов" Общество
19:15 Иван Биончик стал главным тренером футболистов "Шахтера" Спорт
19:06 Определились медалисты второго дня ЧМ по тяжелой атлетике в Узбекистане Спорт
19:00 По постановлению прокурора ограничен доступ к интернет-ресурсу "Брестская газета" Происшествия
18:53 В Витебске готовят выставку фигур Дедов Морозов и Снегурочек 1950-80-х годов Регионы
18:40 Поддержка бизнеса банками по госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" возрастет в 5 раз Экономика
18:34 Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры в Москве Экономика
18:31 Пиневич: биологические угрозы напрямую влияют на национальную безопасность Общество
18:23 Беларусь и Алтайский край заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества Экономика
18:16 Первомайский РОЧС выиграл соревнования среди звеньев газодымозащитной службы в Минске Регионы
18:10 В Гомельской области с начала года пожарные извещатели спасли 15 жизней Регионы
18:09 Искусство в тату: выставка живописи, графики, скульптуры откроется в НЦСИ 10 декабря Культура
17:57 Двоим минчанам за незаконный оборот наркотиков грозит до 5 лет лишения свободы Происшествия
17:54 В Минске мужчина вытащил провалившегося под лед рыбака Происшествия
17:54 КОММЕНТАРИЙ: Встречают по гендеру, провожают по мастерству Общество
17:48 Новый драмтеатр покажет интерактивную сказку о дружбе, доброте и смелости Афиша
17:42 Концепцию биобезопасности планируют принять в Беларуси Общество
17:28 Захарова: хотелось бы услышать западные озабоченности о действующей в Украине схеме поставок нелегалов в ЕС В мире
17:17 Беженец из ТЛЦ: не перестаем надеяться, что Польша откроет для нас границу Общество
17:13 В Гродно задержаны двое сварщиков: один выращивал марихуану, второй покупал ее и перепродавал Происшествия
17:09 КГК проведет 10 декабря горячую линию на тему доступности и качества банковских услуг Общество
17:07 Военный комитет ОДКБ обсудил угрозы безопасности, развитие Коллективных авиационных сил Общество
17:05 Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза двигателей на Br43 тыс. Происшествия
17:02 В ДТП на пр.Победителей в Минске пострадала пассажир маршрутки Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
08 декабря 2021, 18:23

Беларусь и Алтайский край заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества

Фото из архива
Фото из архива

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Алтайский край заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества. Об этом сказал заместитель министра промышленности Александр Огородников во время 7-го заседания двухсторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году у нас достаточно хорошо увеличивается взаимный товарооборот. За девять месяцев этот показатель вырос на 23,2% и составил $62,5 млн. По итогам года мы приблизимся к $100 млн. Пока товарооборот у нас не на паритетных началах - мы больше используем продукцию, производимую в Алтайском крае. Уверен, что у Беларуси есть большой потенциал для расширения сотрудничества, причем не только чисто коммерческого взаимодействия, коммерческих поставок. Ваш визит в Могилев показал, что у нас есть потенциал в реализации совместных проектов. В частности, организации совместного сборочного производства лифтов. Мы имеем хороший опыт по тиражированию подобных производств, понимаем, на каких принципах такие проекты должны работать", - сказал Александр Огородников.

По его словам, Алтайский край славится высокими результатами в сельском хозяйстве. "На регион приходится треть пашни всего Сибирского федерального округа, Алтайский край занимает второе место по посевной площади зерновых, зернобобовых культур. Это значительные цифры", - обратил внимание он.

Заместитель министра также отметил, что регион весьма интересен в части туризма, экскурсий, оздоровления. "Направлений по сотрудничеству у нас много", - подчеркнул Александр Огородников.

Он отметил, что в рамках VII Форума регионов Беларуси и России был подписан план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Алтайского края о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. "Два последующих года мы будем плотно работать над реализацией этого проекта", - добавил замминистра.

В свою очередь заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил, что в течение многих лет регион остается верен неизменному курсу на сближение и укрепление отношений с Беларусью во всех областях социальной и экономической жизни. "Несмотря на географическую удаленность, торгово-экономическое сотрудничество между нами активно развивается. Беларусь неизменно входит в число основных внешнеторговых партнеров Алтайского края, а по итогам 2020 года занимает третье место по общему товарообороту региона после Китая и Казахстана", - сказал он.

Алтайский край поставляет в Беларусь железнодорожные вагоны, минеральные вещества, шинную, мукомольно-крупяную продукцию и др. "Белорусская сельхозтехника имеет широкую сеть торговых филиалов в регионе, здесь работают стационарные специализированные сервисные центры, передвижные бригады по техобслуживанию и ремонту техники. Отличительной чертой сотрудничества между нами является довольно высокий уровень производственной кооперации алтайских и белорусских предприятий", - рассказал Александр Лукьянов.

Во время заседания стороны затронули взаимодействие в промышленной сфере. В частности, организацию совместного проекта по сборке пассажирских лифтов и эскалаторов в российском регионе, организацию производственной кооперации по выпуску продукции энергомашиностроения, обсудили расширение взаимодействия по поставкам алтайской шинной продукции для комплектования техники, выпускаемой предприятиями аграрного и транспортного машиностроения Беларуси. Также участники встречи рассмотрели вопросы поставок белорусской техники для организаций Алтайского края, обсудили расширение сотрудничества в агропромышленном комплексе, в сфере аграрной науки и образования.

По итогам мероприятия стороны подписали договор о сотрудничестве между Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии (БГСХА) и Алтайским государственным аграрным университетом, а также протокол 7-го заседания двухсторонней комиссии по координации сотрудничества между Алтайским краем и Беларусью.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь сотрудничество торговля
Новости рубрики Экономика
Александр Червяков. Фото из архива Поддержка бизнеса банками по госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" возрастет в 5 раз
Фото minenergo.gov.ru Министры энергетики Беларуси и России провели переговоры в Москве
Фото из архива Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Башкортостан в январе-октябре вырос на 27%
Фото из архива Доллар и евро на торгах 8 декабря подешевели, российский рубль подорожал
Фото из архива Украина отменила спецпошлины на импорт автомобилей из Беларуси
Фото из архива Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую АЭС
Главное
Лукашенко видит возможность восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном
Депутаты приняли в первом чтении законопроект об обращениях граждан и юрлиц
Новшества в оплате больничных и нюансы пенсионного страхования: что изменится в 2022 году
Мечта в Оплати™: технологичный сервис для каждого
Топ-новости
Кочанова о приемах граждан: главное - это доброе и внимательное отношение к людям
Эйсмонт рассказала, какой подарок Президенту Беларуси больше всего запал ей в душу
Петришенко и Мезенцев обсудили взаимодействие в Союзном государстве
Концепцию биобезопасности планируют принять в Беларуси
Поддержка бизнеса банками по госпрограмме "Малое и среднее предпринимательство" возрастет в 5 раз
Швед: правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране
Гигин: Запад хочет прийти к мировому гегемонизму, но однополярного мира не будет
Беженец из ТЛЦ: не перестаем надеяться, что Польша откроет для нас границу
Бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА" будет вручена в 6-й раз
Дворец Независимости получил отличную оценку жюри и участников международного конкурса пианистов
Военный комитет ОДКБ обсудил угрозы безопасности, развитие Коллективных авиационных сил
КОММЕНТАРИЙ: Встречают по гендеру, провожают по мастерству
Богданов о введении эмбарго: рынок будет обеспечен продовольствием, а предприятия - сырьем
В Беларуси прокомментировали слухи о желании Запада сорвать избрание страны в состав Совбеза ООН
Новогодняя АКЦИЯ в Minsk World! До конца года осталось всего 24 дня! Спешите инвестировать!
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.