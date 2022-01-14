14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения договорились о совместном производстве лифтов. Об этом посол Беларуси в Армении Александр Конюк рассказал в интервью информационной компании "АрмИнфо", сообщает БЕЛТА.

"Нам удалось договориться о скором налаживании в Армении сборки лифтов для многоэтажных домов. Лифты могилевского производства уже появляются в многоэтажных домах Еревана, так как предприятие выиграло тендер, объявленный мэрией армянской столицы еще в 2019 году. Мы очень надеемся, что и в текущем году станем его победителем", - отметил Александр Конюк.

По его словам, стороны считают необходимым приступить к совместной сборке лифтов в Армении, причем обеспечив максимальную локализацию их производства. "На днях со мной связывалось руководство ("Могилевлифтмаша". - Прим. БЕЛТА), и мы как раз серьезно говорили о том, чтобы создать сборочное производство здесь, в Армении", - рассказал посол.

По его словам, сервисное обслуживание могилевских лифтов уже налаживается в Ереване. "С сервисного обслуживания начнем, затем локализация и сборочное производство", - добавил дипломат.-0-

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