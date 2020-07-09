Беларусь и Армения отметили значительный потенциал для углубления торговых и кооперационных связей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Армении Мгер Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Армении Игоря Назарука по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны обсудили состояние белорусско-армянского торгово-экономического сотрудничества, отметив положительную динамику роста взаимного товарооборота. Собеседники отметили значительный потенциал для углубления торговых и кооперационных связей между Беларусью и Арменией, в том числе с учетом их участия в ЕАЭС.-0-