Беларусь и Армения проведут 12 марта заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения 12 марта проведут в Ереване заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании будет рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества, конкретные шаги, направленные на активизацию торгового взаимодействия и дальнейший рост товарооборота", - рассказал Анатолий Глаз.

По его словам, в последнее время отмечается позитивная тенденция укрепления белорусско-армянских торговых связей. В 2019 году товарооборот вырос почти на 45%.

"Во время консультаций особое внимание будет уделено межрегиональному сотрудничеству как основной движущей силе в активизации двусторонних контактов и продвижении совместных проектов. Отдельно будут рассмотрены вопросы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - добавил пресс-секретарь МИД.-0-