Беларусь и Австрия активно наращивают торговлю услугами

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оборот услуг в сотрудничестве Беларуси и Австрии по своим объемам превысил оборот торговли товарами. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко после заседания белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обратили внимание на то, что торговля между нашими странами растет, причем торговля услугами уже опережает торговлю физическими товарами. Это, я считаю, хороший показатель", - сказал Олег Кравченко.

По итогам прошлого года товарооборот между странами превысил $170 млн. При этом Беларусь поставила товаров всего на $28 млн. Это были металлопродукция, нефтепродукты, калийные удобрения, продукция деревообработки и мебель. В поставках из Австрии преобладает инвестиционный импорт (высокотехнологичное оборудование и товарная группа производственного назначения), фармацевтическая продукция, папиросная бумага, аппаратура связи и части к ней.

Оборот услуг в прошлом году составил более $185 млн, белорусский экспорт здесь превысил $116 млн. Его большую часть составили транспортные услуги. Заметную роль в экспорте также играют туристические, компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги.

Новые пути развития торгово-экономического сотрудничества обсуждались сегодня на заседании межправкомиссии. "У нас состоялось, на мой взгляд, интересное, значимое обсуждение многих вопросов, включая тематику взаимной торговли, инвестиций, сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, энергоэффективности, туризма, сельского хозяйства, транспорта, региональных связей", - рассказал замминистра. Он отметил успешное взаимодействие в инвестиционной сфере. Австрия инвестировала в белорусскую экономику за последние восемь лет около $6 млрд, в том числе в 2018-м - почти $300 млн.-0-