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11 ноября 2019, 19:22

Беларусь и Австрия обсуждают стратегические приоритеты взаимодействия, в том числе в IT

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Австрия обсуждают стратегические приоритеты взаимодействия, в том числе в сфере IT. Об этом сегодня в Вене рассказал журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя БелТПП, предстоящий 12 ноября в Вене австрийско-белорусский бизнес-форум вызывает огромный интерес у австрийских партнеров. "Они называют его даже историческим событием. Всего сегодня на регистрации свыше 200 компаний с австрийской стороны, с белорусской стороны у нас около 40 компаний, которые представляют разные сферы", - рассказал Владимир Улахович.

Кроме планируемых к подписанию семи коммерческих документов, что станет серьезной прибавкой к двустороннему товарообороту, стороны обсуждают целый ряд новых тем и направлений сотрудничества. "Простая торговля - это, наверное, не очень перспективное занятие. Поэтому речь пойдет о том, чтобы выработать стратегические приоритеты в нашем экономическом взаимодействии, среди которых логистика, зеленая энергетика, деревообработка, IT-сфера. Это направления, по которым сегодня был предварительный разговор с Экономической палатой Австрии. Надо выработать эти приоритетные направления, наполнить их конкретными проектами и способствовать их продвижению", - заявил председатель БелТПП.

На форуме будет представлена история успеха австрийского бизнеса, который уже давно работает в Беларуси. Начнется форум с контактно-кооперационной биржи. "Особенность в том, что мы вырабатываем новые стратегические подходы, нацеленные на то, чтобы потенциал, который имеют Австрия и Беларусь, максимально переложить на конкретные результаты", - подчеркнул председатель БелТПП.

Он уточнил, что двустороннее сотрудничество с австрийскими партнерами способствует развитию взаимодействия и с другими европейскими странами. "Австрия нас всегда поддерживала на европейском треке. И на политическом уровне, об этом все хорошо знают, и с точки зрения бизнеса. Не так давно на площадке Экономической палаты Австрии прошел инвестиционный форум "Беларусь - Европейский союз". Австрия для нас очень важный партнер, который всегда является опорной точкой для развития в том числе белорусско-европейских отношений", - отметил Владимир Улахович.

Он положительно оценил результаты деятельности белорусско-австрийского совета делового сотрудничества, который был создан несколько лет назад. "Это образец взаимодействия деловых кругов. Там предоставляются финансовые инструменты поддержки, есть возможность презентовать новые проекты и, что самое важное для бизнеса, можно обсуждать имеющиеся проблемы и сложности вместе с министрами и высокими чиновниками. Это работает", - сказал председатель БелТПП.-0-

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