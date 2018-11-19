Беларусь и Азербайджан намерены за 2019 год создать производство противоопухолевых препаратов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан планируют за 2019 год открыть совместное производство противоопухолевых препаратов. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера подписали меморандум с нашим предприятием "Нативита" по производству противоопухолевых лекарств - очень хороший проект. С коллегами из Азербайджана мы за следующий год должны создать там совместное производство", - сказал Михаил Русый.

Во время состоявшегося накануне заседания совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусский вице-премьер отметил, что это не только экономический, но и социальный проект.-0-