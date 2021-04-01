Беларусь и Азербайджан обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко обсудил сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым торгово-экономическое сотрудничество двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы поблагодарить вас за участие в развитии белорусско-азербайджанских отношений. Уже пятый год при вашей каденции активно развивается сотрудничество, проходят встречи, визиты. К сожалению, в прошлом году нам несколько помешала пандемия, однако даже в этих условиях уровень товарооборота между нашими странами составил $447 млн", - сказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что у двух государств есть высокий потенциал в торгово-экономическом сотрудничестве, машиностроении, строительстве, а также энергетическом секторе. "Тесное взаимодействие было, когда у нас были определенные проблемы с поставками нефти, дружественное плечо нам подставил Азербайджан. Компания SOCAR совместно с концерном "Белнефтехим" отработала логистику в короткий промежуток времени, - отметил вице-премьер. - Также мы рассчитываем, что наш кооперационный плацдарм Гянджинского автомобильного завода восстановит динамику взаимодействия. Нам хочется, чтобы этот проект получил новое дыхание и заработал на всю мощь". Также он добавил, что Беларусь готова поставлять поезда для бакинского метрополитена.

Помимо производственной кооперации и поставок, активно развивается взаимодействие и в сфере сельского хозяйства. "Наши товары хорошо зарекомендовали себя на азербайджанском рынке. В частности, потребители очень любят белорусскую молочную продукцию. Мы благодарны за это и стараемся держать марку", - отметил Игорь Петришенко.

Также, по его словам, у Беларуси и Азербайджана есть огромный потенциал для взаимодействия в сфере здравоохранения и фармацевтики. "Я знаю, что ваш Президент в 2020 году принял решение, по которому дан льготный формат выпуска лекарств. Мы рассчитываем, что наши совместные разработки тоже получат преференции. Мы готовы поставлять лекарственные препараты, которые нужны для рынка Азербайджана. По качественным параметрам они соответствуют всем мировым стандартам, только цена более комфортная. Также мы заинтересованы в поставках вакцин против коронавируса. Сейчас мы налаживаем выпуск собственной вакцины по технологии "Спутник V". Думаю, мощности позволят не только удовлетворить внутренние потребности, но и выйти на рынки дружественных нам стран", - пояснил заместитель премьер-министра.

Также вице-премьер выразил готовность к сотрудничеству Беларуси и Азербайджана в сфере образования, в подготовке кадров.-0-