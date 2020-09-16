Беларусь и Азербайджан обсудили основные векторы торгово-экономического сотрудничества

16 сентября, Минск /Алина Гришкевич – БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Минске Латифом Гандиловым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи обсуждены основные направления белорусско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, речь шла о взаимодействии двух стран в рамках международных организаций и интеграционных объединений, а также о вопросах подготовки двусторонних мероприятий.-0-