Беларусь и Азербайджан планируют собрать первые трактора в Турции в апреле 2019 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан планируют собрать первые трактора в Турции уже в апреле 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый на полях переговоров президентов Беларуси и Азербайджана в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все три стороны поддерживают (проект. - Прим. БЕЛТА). Мы рассчитываем, что уже в апреле с конвейера в Турции сойдет первый трактор, - сказал Михаил Русый. - В целом расчет на то, что около тысячи тракторов в год мы будем собирать на этом производстве".

Стороны планируют расширить сборочное производство белорусской техники в самом Азербайджане. "Мы вышли на новые подходы - сборка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов "Гомсельмаш", - отметил заместитель премьер-министра. - Второе направление - голый трактор крестьянину не нужен - весь шлейф прицепного оборудования".

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отметил, что у стран заложена основа для широкой производственной кооперации. "Достойный пример такой работы продемонстрировали флагманы белорусского машиностроения - МТЗ и МАЗ, а также Гянджинский автомобильный завод. В Гяндже уже собраны более 10 тыс. тракторов и 3,5 тыс. единиц автомобильной техники. Сегодня мы готовы приступить к принципиально новому этапу сотрудничества - совместному освоению рынков третьих стран", - заявил глава белорусского государства.

По его словам, в высокой степени готовности находится проект выпуска тракторов в Турции с участием Минского и Гянджинского заводов. "Именно за подобными инициативами будущее, и на них нужно делать акцент", - уверен белорусский лидер.-0-