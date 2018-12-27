Беларусь и Азербайджан планируют завершить год с товарооборотом $500 млн

27 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 10 месяцев текущего года увеличился до $400 млн. До конца года предполагается, что он возрастет до $450-500 млн. Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции, посвященной итогам белорусско-азербайджанских отношений в 2018 году.

"Наши экономики являются взаимодополняющими. Основная поставляемая белорусская продукция в Азербайджан - это продукты питания, фармацевтики. Из Азербайджана в Беларусь экспортируются продукты нефтехимии, овощи", - сказал Геннадий Ахрамович.

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Благодаря взаимным стараниям был достигнут значительный успех в развитии и расширении сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном. Отметив высокий потенциал белорусско-азербайджанских отношений, дипломат подчеркнул, что эти отношения будут продолжать развиваться и дальше.-0-