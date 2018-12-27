Беларусь и Азербайджан планируют завершить год с товарооборотом $500 млн

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
27 декабря 2018, Чт
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4456
USD 2.1495
RUB 3.1141
Главное
Александр Лукашенко "Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Президент
Правительство Беларуси утвердило план работы на I полугодие 2019 года
Экономика
Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Политика
Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграл 80-ю квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
На вооружение зенитного ракетного полка в Островце поступили "Торы"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Шерстнев: чтобы понять значимость акции "Наши дети", нужно вспомнить себя ребенком
14:50 Регионы
У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника - Турчин
14:40 Общество
ООО "ИнКата" получило статус технопарка
14:34 Новости компаний
Техрегламент ЕАЭС на упакованную питьевую и минеральную воду вступит в силу с 1 января
14:30 Экономика
В Минске на 9,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения
14:25 Регионы
Оборудование на Br427 тыс. закуплено для Гомельского диспансера спортивной медицины
14:19 Регионы
Белорусский обряд "Жаніцьба Цярэшкі" проведут в Иркутске под Новый год
14:19 Общество
В Витебске вручили областную литературную премию
14:00 Регионы
Руководитель Гродненского училища олимпийского резерва уволен за необосноваенные расходы госсредств
13:55 Регионы
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Столбцовском районе
13:51 Происшествия
Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ
13:48 Происшествия
Доллар и евро на торгах 27 декабря подешевели, российский рубль подорожал
13:30 Экономика
Беларусь планирует наладить регулярное железнодорожное сообщение с Азербайджаном
13:27 Экономика
Два землетрясения произошли в Венесуэле
13:25 В мире
Крупный фармзавод с белорусскими инвестициями построят в Азербайджане
13:21 Экономика
Житель Полоцкого района пытался дать взятку сотруднику ГАИ
13:19 Происшествия
В Лепельском районе мужчина забрал пенсию 88-летней старушки
13:14 Происшествия
В Дзержинске трое нетрезвых мужчин напали на милиционера
13:12 Происшествия
"Крылья Ангелов" собирают минчан на пробежку утром 1 января
13:10 Регионы
Систему управления автопотоками в Минске распространят на второе транспортное кольцо
13:08 Регионы
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Новый год Новый год
Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году Проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии в 2021 году
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь и Азербайджан планируют завершить год с товарооборотом $500 млн

Экономика 27.12.2018 | 12:33
Фото АЗЕРТАДЖ
Фото АЗЕРТАДЖ

27 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 10 месяцев текущего года увеличился до $400 млн. До конца года предполагается, что он возрастет до $450-500 млн. Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции, посвященной итогам белорусско-азербайджанских отношений в 2018 году.

"Наши экономики являются взаимодополняющими. Основная поставляемая белорусская продукция в Азербайджан - это продукты питания, фармацевтики. Из Азербайджана в Беларусь экспортируются продукты нефтехимии, овощи", - сказал Геннадий Ахрамович.

Фото АЗЕРТАДЖ
Фото АЗЕРТАДЖ

Благодаря взаимным стараниям был достигнут значительный успех в развитии и расширении сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном. Отметив высокий потенциал белорусско-азербайджанских отношений, дипломат подчеркнул, что эти отношения будут продолжать развиваться и дальше.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Азербайджан, Беларусь, товарооборот
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4456 BYN 2.447 BYN 2.452 BYN
USD
2.1495 BYN 2.151 BYN 2.157 BYN
RUB
3.1141 BYN 3.09 BYN 3.117 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Компьютерная аудитория роты информационных технологий открылась в Военной академии
Все видео

Фотоновости

Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Все фото

Инфографика

Столичный транспорт в новогоднюю ночь В новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Минске будет работать до 5.00.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Владимир Путин Лукашенко и Путин отмечают возможность достижения договоренностей по проблемным вопросам
"Вы - главное достояние Беларуси" - Лукашенко принял участие в благотворительном празднике для детей
Президент Беларуси поздравил Жерара Депардье с 70-летием
Политика
Фото из архива Администрации президентов Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве
Беларусь и Россия создадут рабочую группу по решению вопросов двусторонней повестки дня
В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома Уголовное дело возбуждено по факту гибели тракториста в Малоритском районе
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семейной пары в Столбцовском районе
Жительницу Лунинецкого района подозревают в заражении партнеров ВИЧ
Общество
Фото из архива Денежную выплату к ордену Матери теперь можно будет получить в безналичной форме
У каждого ребенка накануне Нового года должно быть ощущение праздника - Турчин
Белорусский обряд "Жаніцьба Цярэшкі" проведут в Иркутске под Новый год
Регионы
Во время пресс-конференции Систему управления автопотоками в Минске распространят на второе транспортное кольцо
Шерстнев: чтобы понять значимость акции "Наши дети", нужно вспомнить себя ребенком
В Минске на 9,2% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения
Спорт
План мероприятий по подготовке в Минске ЧМ по хоккею 2021 года утвердят до 1 марта
Определились все участники решающего этапа Кубка Беларуси по гандболу
Гомельский ВРЗ выиграл первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу
Технологии
Во время пресс-конференции Число преступлений в сфере высоких технологий в Минске выросло за январь-ноябрь почти на 43%
Ракета "Союз-2.1а" запущена с космодрома Восточный
Станция New Horizons переведена в режим подготовки к сближению с астероидом Ultima Thule
Культура
РЕПОРТАЖ: Театр эстрады приглашает на урок волшебства и доброты в "Новогоднюю академию"
В кинотеатрах Минска вводят билетные терминалы самообслуживания
Арт-объекты на основе куба-квадрата представили школьники на выставке в Витебске
В мире
Фото eltiempo.com В Колумбии автобус сорвался со скалы: погибли 8 человек
Два землетрясения произошли в Венесуэле
Самодельная бомба взорвалась возле собора в Афинах
Калейдоскоп
Жан-Жак Савен. Фото AFP Французский авантюрист отправился в плаванье через Атлантику в бочке
Помолодевшая Елена Степаненко удивила внешним видом
Певица Елка стала блондинкой
Газета 7 дней
На астролога надейся, но сам не плошай
Правила застолья
Вопрос знатокам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия