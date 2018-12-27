Беларусь и Азербайджан планируют завершить год с товарооборотом $500 млн

27 декабря, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. Товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за 10 месяцев текущего года увеличился до $400 млн. До конца года предполагается, что он возрастет до $450-500 млн. Об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции, посвященной итогам белорусско-азербайджанских отношений в 2018 году.
"Наши экономики являются взаимодополняющими. Основная поставляемая белорусская продукция в Азербайджан - это продукты питания, фармацевтики. Из Азербайджана в Беларусь экспортируются продукты нефтехимии, овощи", - сказал Геннадий Ахрамович.
Благодаря взаимным стараниям был достигнут значительный успех в развитии и расширении сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном. Отметив высокий потенциал белорусско-азербайджанских отношений, дипломат подчеркнул, что эти отношения будут продолжать развиваться и дальше.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4456 BYN
|2.447 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.1495 BYN
|2.151 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.1141 BYN
|3.09 BYN
|3.117 BYN