Беларусь и Башкортостан намерены создавать СП на основе высокотехнологичных производств

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Республика Башкортостан Российской Федерации планируют создавать совместные предприятия на основе наукоемких и высокотехнологичных производств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Развитие сотрудничества Беларуси и Башкортостана обсудили первый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Андрей Назаров, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, директор ООО "ЭлЕйсон" (Минск) Вячеслав Мигай во время рабочей встречи, - отметили в дипмиссии. - Темой стали вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Башкортостаном, расширение кооперационных связей, создание совместных предприятий с использованием новых наукоемких и высокотехнологичных производств. Также обсуждались перспективные направления взаимодействия с белорусскими машиностроительными предприятиями - МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор", "Белкоммунмаш", организациями строительного профиля".

Представители ООО "ЭлЕйсон" высказали заинтересованность в создании на территории Башкортостана торгового дома, главной целью которого станут поставки из Беларуси продуктов питания, горюче-смазочных материалов, зерна и других товаров.-0-