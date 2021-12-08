8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Башкортостан заинтересованы в сотрудничестве в сфере земельно-имущественных отношений. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по имуществу Дмитрия Матусевича с министром земельных и имущественных отношений Башкортостана Натальей Полянской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт комитета.

Дмитрий Матусевич рассказал о задачах и приоритетных направлениях деятельности Госкомимущества, ознакомил с осуществляемыми в последние годы проектами и планами на перспективу. "Беларусь открыта для взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, в том числе в сфере земельно-имущественных отношений. Убежден, что обмен опытом между нашими ведомствами будет способствовать развитию этой области", - подчеркнул председатель комитета.

Наталья Полянская в свою очередь отметила, что этот визит важен не только с практической, но и с познавательной точки зрения. "Беларусь является для нас дружественной страной. Мы заинтересованы в белорусском опыте формирования и проведения единой государственной политики в области земельных и имущественных отношений, а также в сфере функционирования системы учета государственного имущества и контроля за его использованием", - сказала министр.

Также на переговорах представители подчиненных Госкомимуществу организаций рассказали о государственной регистрации и технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, инновационных подходах в инвестиционной деятельности и цифровом развитии регионов, цифровизации процессов регистрации и учета недвижимого имущества, направлениях развития геодезической и картографической деятельности.

Стороны договорились укреплять взаимовыгодное сотрудничество.-0-