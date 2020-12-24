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Экономика
24 декабря 2020, 19:00

Беларусь и Босния и Герцеговина обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества

Во время встречи с Анкицей Гудельевич. Фото МИД
Во время встречи с Анкицей Гудельевич. Фото МИД

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Александр Пономарев во время рабочего визита в Сараево обсудил с представителями правительства развитие сотрудничества в различных сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Белорусского посла принял председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия. Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Боснией и Герцеговиной, обменялись информацией о ситуации с пандемией коронавируса и мерах, принимаемых для эпидемиологической защиты и поддержки населения.

Александр Пономарев встретился также с заместителем министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Йосипом Бркичем. Обсужден ряд вопросов сотрудничества, поддержана практика организации совместных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Рассматривались также пути активизации контактов и туристического обмена, развития договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия.

Белорусский посол и министр внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац достигли взаимопонимания по поводу необходимости активизации торгово-экономического взаимодействия. Рассмотрены вопросы создания двусторонней смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству. Приоритетные направления взаимодействия в областях культуры, образования, спорта и здравоохранения обсуждались во время встречи с министром гражданских дел Боснии и Герцеговины Анкицей Гудельевич.

Состоялась также встреча Александра Пономарева с представителем Группы дружбы со странами Центральной и Восточной Европы Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Младеном Босичем. Рассмотрены перспективные направления для развития межпарламентского сотрудничества.

Во время брифинга во Внешнеторговой палате Боснии и Герцеговины был представлен обзор развития белорусской экономики, проанализирована динамика развития взаимной торговли. Внешнеторговая палата выразила интерес к активизации контактов с Белорусской торгово-промышленной палатой.-0-

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