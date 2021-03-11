Беларусь и Босния и Герцеговина обсудили договорно-правовую базу и экономическое сотрудничество

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Александр Пономарев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Венгрии.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений и согласовали план двусторонних визитов на ближайшую перспективу. Собеседники сошлись во мнении, что открытие офиса почетного консула Беларуси в Боснии и Герцеговине, состоявшееся в декабре 2020 года, призвано придать позитивный импульс развитию двустороннего сотрудничества по широкому спектру направлений.

Во время рабочего визита в Боснию и Герцеговину Александр Пономарев посетил ряд городов в Республике Сербской: в Зворнике состоялась встреча с мэром Зораном Стевановичем, в Братунаце посол посетил компанию TRB, которая является одним из крупнейших предприятий ВПК региона.

Проведены также встречи с министром внешней торговли и экономических отношений Сташей Кошарцем, руководством компании Belaz Premar Services d.o.o. Ugljevik, являющейся авторизированным дистрибьютором белорусских карьерных самосвалов, представителями иных деловых кругов, заинтересованных в налаживании торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Кроме того, в целях активизации процесса развития договорно-правовой базы проведена встреча с руководством договорно-правового департамента МИД страны.-0-