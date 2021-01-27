Беларусь и Бразилия обсудили сотрудничество в геологоразведке и горнорудной промышленности

27 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Александр Церковский по приглашению губернатора штата Гояс Роналду Кайаду принял участие в видеоконференции, посвященной развитию горнорудной промышленности региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Бразилии.
В мероприятии приняло участие руководство бразильского Министерства горнорудной промышленности и энергетики, мэры девяти муниципалитетов штата Гояс, а также представители региональных сельскохозяйственных и промышленных ассоциаций Бразилии.
"Во время видеоконференции состоялось обсуждение вопросов, касающихся межрегионального сотрудничества, а также перспектив взаимодействия между Беларусью и Бразилией в области геологоразведки и горнорудной промышленности", - говорится в сообщении белорусского посольства.-0-.