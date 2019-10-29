Беларусь и Чехия видят серьезный потенциал для увеличения товарооборота

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чехия видят серьезный потенциал для ежегодного наращивания товарооборота. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Мартин Тлапа перед открытием в Минске белорусско-чешского бизнес-форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот на этот год составляет $500 млн, но мы считаем, что его можно увеличить, - отметил замминистра. - За последний год товарооборот вырос на 48%. Если нам удастся поддерживать этот темп, будет замечательно".

Замминистра обратил внимание, что белорусско-чешское взаимодействие не ограничивается торговлей, речь идет взаимовыгодных проектах, сотрудничестве, "когда помогаем модернизировать белорусскую экономику и учимся у своих партнеров". В качестве примера он назвал сотрудничество между Минской областью и Краем Высочина - регионы проводят совместные тренинги врачей, спасателей, интегрированных служб.

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко также считает, что нынешний уровень взаимного товарооборота - не предел для сотрудничества. "У нас очень перспективные взаимоотношения по машиностроительной отрасли, строительному направлению, - отметил он. - Сегодня здесь присутствуют компании, которые имеют уникальные промышленные технологии и готовы ими поделиться, а также компании, готовые поставлять оборудование для наших теплоэлектростанций, энергетиков".

Белорусские компании также проявили большой интерес к сегодняшнему форуму: если чешская сторона представлена четырнадцатью компаниями, то с белорусской стороны участие в мероприятии принимает порядка сорока предприятий самого разного направления.

Предпринимательский форум организован Минским отделением БелТПП совместно с Чешской торгово-промышленной палатой по странам СНГ. Мероприятие включает пленарное заседание и контактно-кооперационную биржу между деловыми кругами. Белорусским участникам будет предоставлена возможность провести переговоры с представителями чешских компаний, заинтересованных в установлении и развитии сотрудничества в энергетической, строительной и банковской сферах. В свою очередь представителей деловых кругов Чехии ознакомят с экспортным и инвестиционным потенциалом Беларуси, с опытом работы иностранных компаний на белорусском рынке.-0-