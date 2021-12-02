Беларусь и ЕАБР готовят перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь с Евразийским банком развития (ЕАБР) формируют перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сегодня в кулуарах проходящего в Москве второго Евразийского конгресса, организованного ЕАБР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам важны аспекты продовольственной безопасности - это ключевой аспект, - сказал Игорь Петришенко. - Рост цен на продовольствие во всем мире наблюдается, и здесь наша обрабатывающая промышленность, наши аграрии должны быть поддержаны. И в том числе финансово обеспечены, для того чтобы мы и у себя были накормлены, и, самое главное, поддержать наши экспортные возможности, поставки наших качественных товаров на рынки третьих стран, в том числе в рамках подписанных соглашений ЕАЭС о свободной торговле".

Конкретные суммы проектов вице-премьер называть не стал. "О конкретных суммах пока говорить не будем. Главное, чтобы они действительно получили статус интеграционных проектов. Мы сейчас такой пул формируем. После этого мы вместе с ЕАБР будем их совместно оцифровывать, и тогда можно будет говорить о конкретных суммах", - добавил Игорь Петришенко.-0-