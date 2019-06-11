Беларусь и ЕБРР подписали три документа по расширению сотрудничества

11 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития расширяют взаимодействие в различных секторах. Соответствующие документы подписаны сегодня в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и первого вице-президента ЕБРР Юргена Ригтеринка, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в отношении сотрудничества в поддержку Совета по иностранным инвестициям Беларуси. Этот совет станет новым органом содействия диалогу с инвесторским сообществом.

Кроме того, подписанным сегодня соглашением предусматривается, что ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы "Чистая вода" в Витебской области. Средства займа профинансируют инвестиционную программу "Витебскоблводоканала", которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Новые станции по удалению избыточного железа из питьевой воды будут установлены в 80 населенных пунктах к концу 2022 года. Кредит является частью программы ЕБРР по водному сектору в Беларуси.

Между правительством Беларуси и ЕБРР подписан также меморандум о взаимопонимании касательно предприватизационного содействия для ОАО "Витебскдрев". ЕБРР разработает меры по повышению инвестиционной привлекательности "Витебскдрева".

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,46 млрд евро в 114 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-