Беларусь и Египет будут развивать сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Министерство торговли и промышленности Египта подписали меморандум о взаимопонимании в области антимонопольного регулирования и развития конкуренции, передает корреспондент БЕЛТА.

Также был подписан протокол шестого заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии, которое проходило в Минске 3-4 сентября.

"Мероприятие организовано с целью реализации договоренностей, достигнутых во время визита Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Минск в июне. В заседании приняли участие представители министерств, ведомств и деловых кругов Египта. Во время переговоров с нашими египетскими партнерами мы детально рассмотрели перспективы сотрудничества по ключевым направлениям, - рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Андрей Картун. - Договорились о дальнейшем развитии торгово-экономических связей, промышленной кооперации с использованием белорусских технологий и опыта, углублении уровня локализации совместных производств техники МАЗ, МТЗ, "Амкодор", "Бобруйскагромаш" в Египте в целях дальнейшей организации беспошлинных поставок продукции на рынки стран Африки, а также активизации работы по снятию барьеров во взаимной торговле в свете переговорного процесса по заключению договора о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Определены перспективы и основные направления развития сотрудничества в области высшего образования, науки, энергетики, сельского хозяйства, антимонопольного регулирования и защиты конкуренции, по вопросам малых и средних предприятий, культуры и туризма, а также межрегионального взаимодействия между Минской областью и губернаторством Южный Синай Египта".

В Минске также состоялась белорусско-египетская бизнес-встреча. "Бизнесмены двух стран провели плодотворные переговоры в формате b2b, обсудили ряд перспективных взаимовыгодных проектов в областях фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма, юридического консалтинга. Отдельно рассматривались вопросы поставки овощей и фруктов, текстильной промышленности, взаимодействия по линии торгово-промышленных палат двух стран. Рассмотрены возможности создания совместных предприятий. Сформирована белорусская часть белорусско-египетского совета делового сотрудничества, первое заседание которого планируется уже в октябре-ноябре этого года", - отметил замминистра.

Товарооборот между Беларусью и Египтом в прошлом году значительно вырос по сравнению с 2017-м и достиг $108 млн. За первое полугодие 2019 года он достиг $75 млн, что также значительно больше, чем в аналогичном периоде 2018-го. "Эти цифры отражают высокий уровень двустороннего сотрудничества, к развитию которого мы стремимся совместными усилиями. На заседании мы рассмотрели возможности дальнейшего расширения взаимодействия, в частности в сфере инвестиций, локализации производства, реализации совместных промышленных проектов в целях выхода совместной продукции на рынки третьих стран. Правительство Египта уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Беларусью", - подчеркнул первый заместитель министра торговли и промышленности Египта Ахмед Антер.-0-