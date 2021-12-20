Беларусь и Египет договорились о продвижении на египетский рынок косметической продукции Made in Belarus

20 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев сегодня встретился с руководством египетской компании Sakkal Trading. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

Данная компания является импортером белорусской косметики "Белита-Витекс".

"Во время состоявшейся встречи стороны договорились об алгоритме дальнейшего сотрудничества, а также совместных мероприятиях на 2022 год по продвижению на египетский рынок высококачественной продукции белорусских производителей", - говорится в сообщении.

В частности, речь шла о поставках уходовой и декоративной белорусской косметики "Белита-Витекс" и "Люкс Визаж" в качестве общего элемента повышения узнаваемости за рубежом бренда Made in Belarus.-0-