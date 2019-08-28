Беларусь и Египет договорились о развитии совместного производства автотехники МАЗ

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет договорились о дальнейшем развитии совместного производства автотехники МАЗ. Об этом шла речь во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова и генерального директора МАЗа Валерия Иванковича с государственным министром военной промышленности Египта Мохамедом аль-Ассаром, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Во встрече приняли участие представители руководства Национальной организации военной промышленности Египта, подведомственных предприятий, частных компаний, сотрудники ОАО "МАЗ".

"Проведено комплексное совещание по вопросам дальнейшего развития совместного производства автотехники МАЗ в Египте. Рассмотрены основные этапы реализации проекта, определены приоритетные задачи на ближайшую перспективу, включая локализацию производства. Отмечена необходимость дальнейшего расширения продаж совместной продукции в Египте и третьих странах", - проинформировали в посольстве.

Отдельно белорусская сторона предоставила сведения о возможностях экспортного финансирования и поддержки совместных проектов. "Подписана дорожная карта развития совместного производства", - добавили в посольстве.

Во время визита Валерия Иванковича в Каир при участии посольства состоялись переговоры с руководством холдинговой компании по металлургической промышленности и компании EAMCO. "Обсуждены перспективы продвижения пассажирской техники МАЗ в Египте. Подписан протокол о намерениях между ОАО "МАЗ" и ЕAMCO в области совместного производства автобусов", - отметили в посольстве.-0-