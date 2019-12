11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию, развивать совместные проекты и устранить барьеры в двусторонней торговле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности по итогам визита министра Павла Утюпина в эту страну.

Визит проходил с 8 по 10 декабря. В состав белорусской делегации входили представители промышленных предприятий, в том числе генеральный директор ОАО "МАЗ"- управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" Валерий Иванкович.

Прошли переговоры с министром торговли и промышленности Египта Амром Нассаром и государственным министром военной промышленности этой страны Мохамедом аль-Ассаром.

В пресс-службе отметили, что с египетской стороной согласована поставка первой партии машинокомплектов МАЗ на завод Helwan Machinery and Equipment Co с учетом локализации и применения местных комплектующих.

Кроме того, обсуждались вопросы продвижения совместной продукции в Египте, странах Африки и Ближнего Востока, с которыми заключены соглашения о беспошлинной торговле. Делегация посетила сервисные центры ОАО "МАЗ" и компании Cartec - дилера компании International Co. for Industry and Projects.-0-