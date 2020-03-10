Беларусь и Египет обсудили перспективы технологического сотрудничества между промпредприятиями

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев встретился с министром по делам государственных предприятий Египта Хишамом Анваром Тауфиком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время переговоров рассматривались перспективы технологического сотрудничества между белорусскими и египетскими промышленными предприятиями для модернизации машиностроительной отрасли Египта и организации новых совместных производств с последующим продвижением на рынки стран Африки.

Достигнута договоренность о подготовке белорусской стороной пакета предложений по производственной кооперации ОАО "МАЗ" с компанией Engineering Automotive Manufacturing Министерства по делам государственных предприятий Египта, а также по модернизации парка станков Холдинга металлургической промышленности Египта.

Встреча организована в целях реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси в Египет в феврале 2020 года.-0-