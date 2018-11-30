Беларусь и Египет парафировали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет по тогам пятого заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии парафировали дорожную карту развития сотрудничества на 2019 - 2020 годы, сообщили БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Заседание прошло 28-29 ноября в Каире под председательством министра МАРТ Владимира Колтовича и министра торговли и промышленности Египта Амра Нассара. Обсуждены актуальные вопросы широкого спектра двустороннего взаимодействия. В частности, в сфере торговли и инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, нефтехимии, транспорта, финансов, энергетики, охраны окружающей среды, спорта и туризма, здравоохранения.

"По итогам мероприятия парафирована комплексная программа (дорожная карта) развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Арабской Республикой Египет на 2019 - 2020 годы. Кроме того, подписаны итоговый протокол пятого заседания комиссии, меморандум о взаимопонимании между ОАО "Амкодор", Национальной организацией военной промышленности, Египетским танковым заводом, Египетской компанией по сельскохозяйственному развитию в области организации сборочного производства и локализации техники ОАО "Амкодор" в Египте", - сообщили в МАРТ.

С белорусской стороны в работе комиссии приняли участие представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, МИД, Минпрома, Минсвязи, НАН Беларуси, концерна "Белгоспищепром", ОАО "Амкодор", УП "Атомтех", ОАО "БелАЗ", ОАО "Белкоммунмаш", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Минский моторный завод", ОАО "Гомсельмаш", а также представители посольства Беларуси в Египте. С египетской стороны - ряд предприятий и организаций-партнеров.

Также состоялась встреча с представителями египетских деловых кругов, заседание двусторонней рабочей группы по промышленности, встреча с премьер-министром Египта.

Данное мероприятие стороны рассматривают как важный этап подготовки ответного визита президента Египта в Беларусь в 2019 году.-0-