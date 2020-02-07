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07 февраля 2020, 21:11

Беларусь и Египет планируют провести первое заседание совета делового сотрудничества 20 февраля

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества планируется провести 20 февраля в Египте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Во время заседания будут рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, перспективы расширения контактов деловых кругов, экспорта и импорта товаров и услуг, создания совместных предприятий. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с бизнесменами Египта о сотрудничестве в различных сферах.

Среди перспективных направлений - машиностроение, металлообработка, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, логистика, туризм.

Рассматривается возможность проведения заседания совета в новой административной столице Египта - городе Ведиан.-0-

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