Беларусь и Египет планируют провести первое заседание совета делового сотрудничества 20 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества планируется провести 20 февраля в Египте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

Во время заседания будут рассмотрены вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, перспективы расширения контактов деловых кругов, экспорта и импорта товаров и услуг, создания совместных предприятий. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с бизнесменами Египта о сотрудничестве в различных сферах.

Среди перспективных направлений - машиностроение, металлообработка, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность, сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии, логистика, туризм.

Рассматривается возможность проведения заседания совета в новой административной столице Египта - городе Ведиан.-0-