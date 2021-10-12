Беларусь и Египет рассматривают варианты взаимной экспортной поддержки

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился сегодня с министром финансов Египта Мохамедом Мааитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития белорусско-египетского сотрудничества в торговой и финансовой сферах и констатировали наличие значительного потенциала для его наращивания.
"Рассмотрены возможности применения механизмов экспортной поддержки в целях наращивания товарооборота между двумя странами и реализации крупных двусторонних проектов, в том числе в области производственной кооперации", - отметили в министерстве.-0-