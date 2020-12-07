Беларусь и Египет рассмотрели перспективы развития совместных производств техники

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 6 декабря встретился с заместителем министра военной промышленности, исполнительным директором Национальной организации военной промышленности Египта Мохамедом Салах Эль-Дином. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов белорусско-египетского промышленного сотрудничества. На переговорах обсуждены перспективы дальнейшего развития в Египте совместных производств грузовой, тракторной, дорожно-строительной техники, двигателей, а также модернизации производственных линий.

Кроме того, речь шла об организации сервисного обслуживания и маркетинга совместной продукции, в том числе в странах Африки.-0-