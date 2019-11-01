Беларусь и Эквадор обсуждают возможность проведения заседания торгово-экономической комиссии

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередное заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Беларусью и Эквадором предполагается провести в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Возможность организации заседания обсуждалась во время вручения копий верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Эквадор Николаем Овсянко исполняющему обязанности министра иностранных дел Эквадора Кристиану Эспиносе Канисаресу. Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также в области туризма.

Белорусский дипломат особо отметил необходимость поступательного продолжения совместной работы по наращиванию и диверсификации взаимной торговли, обратил внимание на значительные перспективы по налаживанию сотрудничества между двумя странами в области машиностроения, геологоразведки, добычи полезных ископаемых, информационных технологий.

Посол высказался в пользу необходимости продолжения развития уже существующих форм взаимодействия, в частности, совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Беларусью и Эквадором, очередное заседание которой предполагается провести в Минске. В свою очередь Кристиан Эспиноса выразил готовность оказывать содействие по реализации существующих и поиску новых белорусско-эквадорских проектов.-0-