Беларусь и ЕС на переговорах по вступлению в ВТО сняли часть разногласий в лесной сфере - Минлесхоз

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы применения экспортных таможенных пошлин на отдельные виды лесоматериалов обсуждались во время переговоров c Европейским союзом по присоединению Беларуси к ВТО, которые состоялись 25-26 ноября в Брюсселе (Бельгия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Как отметил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, с момента начала диалога по этому вопросу сторонам удалось снять разногласия практически по половине спорных позиций. "Нынешний диалог, на мой взгляд, оказался достаточно конструктивным. Мы наметили дальнейшие шаги по взаимодействию и договорились об очередном раунде переговоров 17 декабря. Путем взаимных уступок мы рассчитываем снять все разногласия с Европейским союзом как с торговым партнером", - сказал он.

Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО ведутся уже более 20 лет. В последние годы работа в этом направлении существенно активизирована.

Как ранее сообщал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси, руководитель переговорной делегации по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации Владимир Серпиков, белорусским правительством поставлена задача завершить переговоры по вступлению в ВТО в 2020 году. "Мы стремимся сделать это к 12-й министерской конференции ВТО в Нур-Султане, которая пройдет в июне 2020 года. Делаем все для решения этой масштабной амбициозной задачи. Самое главное - присоединиться к ВТО на условиях, которые соответствуют национальным интересам", - подчеркнул он.-0-