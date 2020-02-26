Беларусь и ЕС отметили необходимость развития торгово-экономического сотрудничества

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ЕС отметили необходимость дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра экономики Беларуси Дмитрия Ярошевича с делегацией во главе с первым заместителем главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Стороны также отметили позитивную динамику во взаимоотношениях Беларуси и Европейского союза и необходимость продолжения построения конструктивного двустороннего диалога", - рассказали в пресс-службе.

Во время встречи были рассмотрены меры правительства по повышению конкурентоспособности белорусской экономики, созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестирования в Беларусь. Обсуждались и перспективные сферы инвестиционного взаимодействия.-0-

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