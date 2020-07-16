Беларусь и ФАО намерены развивать сотрудничество в АПК

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) намерены развивать сотрудничество в сфере АПК, сообщили БЕЛТА в организации.

Заместитель регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набил Ганджи встретился с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорем Брыло. Стороны обсудили текущую совместную работу в стране, будущие направления сотрудничества, включая внедрение инновационных технологий в животноводческом секторе, и стипендиальную программу ФАО и правительства Венгрии.

"За последние семь лет в Беларуси реализовано 18 проектов ФАО - 11 национальных, три межрегиональных и пять региональных - на общую сумму $2,5 млн, которые в основном финансировались из собственных средств ФАО и частично Россией", - сказал Набил Ганджи. В частности, по проектам оказано содействие национальным органам в мониторинге и борьбе с вредителями и болезнями животных и растений, проведена работа по укреплению безопасности пищевых продуктов, расширению доступа на рынок продуктов питания, оказанию поддержки по проведению сельскохозяйственной переписи, проведению оценки деградации земель и снижению риска стихийных бедствий.

Белорусская сторона предложила несколько новых направлений для технической поддержки, в числе которых продвижение и маркетинг продуктов питания, оказание содействия во вступлении во Всемирную торговую организацию, поддержка женщин-предпринимателей в сельских районах, укрепление ветеринарных систем, обеспечение контроля за трансграничным распространением болезней животных. "ФАО готова углубить сотрудничество с правительством в области устойчивого производства животноводческой продукции посредством предоставления технической поддержки", - отметил Набил Ганджи.

Стороны также обсудили вклад ФАО в Рамочную программу ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, особенно в реализацию задачи по переходу к экологизации, направленному на инклюзивный и устойчивый рост посредством оказания технической помощи правительству.

Беларусь присоединилась к ФАО в 2005 году. Важными приоритетами сотрудничества являются развитие сельского и лесного хозяйства и управление природными ресурсами, способствующие развитию сельских районов.-0-