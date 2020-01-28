Беларусь и Финляндия будут наращивать контакты в лесной промышленности

28 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия договорились о наращивании контактов в области лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Финляндии.

О развитии сотрудничества шла речь на встрече в Хельсинки белорусской делегации в составе посла Беларуси в Финляндии Алексея Самосуева, руководства Светлогорского целлюлозно-бумажного комбината с главой Федерации лесной промышленности Финляндии.

"Стороны обсудили состояние белорусско-финляндских контактов в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности и выработали предложения по дальнейшим совместным действиям. Финляндская сторона также была проинформирована об основных инвестиционных проектах, реализуемых в Беларуси в указанной отрасли", - рассказали в посольстве.

Дальнейшая программа пребывания представителей концерна "Беллесбумпром" в Финляндии предусматривает встречи c заинтересованными местными компаниями.-0-