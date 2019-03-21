Беларусь и Финляндия нацелены наращивать инвестиционные связи

21 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия взаимно заинтересованы в дальнейшем продвижении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил руководитель отделения посольства Финляндии в Минске Янне Хейсканен, выступая сегодня на Дне бизнеса Финляндии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что в последние годы взаимный интерес в развитии двусторонних контактов особенно заметен. По его мнению, имеется большой потенциал для наращивания инвестиционных связей. С целью реализации этого потенциала и был организован День бизнеса Финляндии, во время которого состоялась встреча деловых кругов и бизнес-ассоциаций двух стран.

Участники мероприятия ознакомились с инвестиционными преимуществами обеих стран, наиболее перспективными направлениями для инвестирования. Особый интерес финских бизнес-кругов вызвала IT-сфера, они интересовались развитием этой отрасли в Беларуси и возможностью создавать у нас высокотехнологичные производства, в том числе на базе Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Представители финской стороны в свою очередь рассказали, как развивается бизнес у них в стране и какие финансовые инструменты поддержки применяются. Состоялась также презентация ряда финских компаний, работающих на белорусском рынке.

В мероприятии приняли участие представители отделения посольства Финляндии в Беларуси, белорусских госорганов, различных финских и белорусских компаний и организаций, в том числе занимающихся кредитованием экспортных операций и страхованием экспортных рисков.

В 2018 году белорусско-финский товарооборот составил $127,6 млн, в том числе экспорт - $18,8 млн, импорт - $108,8 млн. Беларусь поставляет в Финляндию изолированные провода, лесоматериалы, металлоконструкции, женскую трикотажную одежду.

В минувшем году объем поступивших из Финляндии прямых инвестиций составил $10,2 млн.-0-

Фото Алина Гришкевич