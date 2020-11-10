Беларусь и Финляндия обсудили экспорт белорусской лесной продукции с учетом критериев ЕС

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Финляндии Алексей Самосуев провел переговоры с управленческим персоналом Федерации лесной промышленности Финляндии и государственной корпорации "Вапо групп". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Финляндской Республике.

"На встрече обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая экспорт белорусской лесной продукции и древесины топливной на рынок Финляндии и региона Северной Европы с учетом критериев Европейского союза", - рассказали в белорусском загранучреждении.

Кроме того, была достигнута договоренность об организации дальнейших двусторонних контактов для ознакомления финляндской стороны с существующими условиями ведения лесорубочной деятельности и регенерации леса в Беларуси.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Финляндской Республикой установлены 26 февраля 1992 года. С 5 декабря 2011 года в Хельсинки начало функционировать полноценное посольство Республики Беларусь в Финляндской Республике. Открытие загранучреждения подтвердило серьезный интерес Беларуси к дальнейшему расширению конструктивного взаимовыгодного сотрудничества с Финляндией.-0-