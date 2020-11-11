11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и "Газпром" начали переговоры о поставках газа с 2021 года. Информацию об этом распространила пресс-служба российского газового концерна по итогам состоявшейся сегодня в Санкт-Петербурге встречи министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, сообщает БЕЛТА.

"Стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.-0-